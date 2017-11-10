ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تتسامح بعد الآن بشأن "الانتهاكات التجارية المزمنة"، بينما كان يحدد إطار برنامج أعمال تجاري صعب في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) بمدينة دا نانج الفيتنامية.

وفي حديثه خلال القمة التي تضم كبار رجال الاعمال وزعماء سياسيين، بعد وقت قصير من وصوله، قال ترامب إنه يقدم "شراكة جديدة" لدول المحيط الهادي والهندي لإبرام اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول التي ستلتزم بمبادئ التجارة العادلة والمتبادلة".

وأضاف "عندما تدخل الولايات المتحدة علاقة تجارية مع دول أخرى أو أشخاص آخرين، سنتوقع من الان أن يتبع شركاؤنا بإخلاص القوانين كما نتبعها نحن".

وفي تعليقه على ما وصفه باختلال غير مقبول في الميزان التجاري، قال الرئيس الامريكي: "إنني أقوم دائما بوضع أمريكا أولا بنفس الطريقة التي أتوقع أن تقوموا فيها أنتم جميعا في تلك الغرفة بوضع دولكم أولا".

وأضاف "لسوء الحظ منذ فترة طويلة جدا وفي الكثير جدا من الاماكن، يحدث العكس".

وتابع "منذ عدة سنوات، فتحت أمريكا بشكل منهجي اقتصادنا بشروط ضئيلة. خفضنا أو أوقفنا التعريفات الجمركية وقلصنا الحواجز الجمركية وسمحنا للسلع الاجنبية بالتدفق بحرية داخل بلادنا".

وكانت الأنظار تتوجه نحو اجتماع محتمل بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، لكن البيت الابيض ذكر أنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماع رسمي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "فيما يتعلق بعقد اجتماع (بين ترامب) وبوتين، لم يتأكد مطلقا عقد اجتماع ولن يكون هناك أي اجتماع بسبب التضارب بين جدول أعمال الجانبين".

وأضافت "هل سوف يلتقيان بالمصادفة ويتبادلان التحية؟ بالقطع هذا ممكن ومرجح.. لكن فيما يتعلق باجتماع رسمي مقرر، ليس هناك اجتماع مطروحا على القائمة ولا نتوقع أن يعقد اجتماع".

ويضم المنتدى رؤساء حكومات من مختلف أنحاء منطقة المحيط الهادي لبحث التنمية الاقتصادية وفي السنوات الاخيرة مكافحة الارهاب.

وسيجري هذا العام بحث قضية أساسية هي مصير الشراكة عبر المحيط الهادي.

وكان ترامب قد سحب بلاده من الاتفاقية التجارية بعد توليه الرئاسة في كانون ثان/يناير، لكن الشركاء المحتملين الـ11 المتبقين يسعون جاهدين لانقاذ اتفاق.

وأعلن وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي أمس الخميس أن وزراء الدول الـ 11 المتبقية في الشراكة عبر المحيط الهادئ وافقوا من حيث المبدأ على بنود معاهدة التجارة المنقحة.

وجاء الإعلان عقب يوم من المناقشات المكثفة على هامش قمة منتدى (أبيك) في دا نانج بفيتنام.

إلا أن وزير التجارة الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباجن توجه الى تويتر بعد فترة وجيزة من إعلان موتيجي للاعتراض على ما تردد من أنباء عن التوصل إلى اتفاق قائلا: "لم يتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.

وقال وزير التجارة الأسترالى ستيف سيوبو للصحفيين على هامش قمة منتدى(أبيك) اليوم الجمعة إنه "مازال هناك المزيد من العمل الذى يتعين القيام به، لكننا نقترب".

وقبل مغادرته بكين متوجها إلى فيتنام، عرض ترامب بعض الافكار النهائية بشأن الصين على موقع (تويتر) قائلا إنه لا يلوم الصين بسبب "الاستفادة من أمريكا" مضيفا أنه كان سيفعل نفس الشيء.

وأشاد أيضا بالرئيس الصيني شي جين بينج واصفا إياه بأنه "ممثل محترم وقوي للغاية لشعبه".