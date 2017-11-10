احتجزت الشرطة في إسطنبول ومحافظة أضنة بجنوب شرق تركيا 93 شخصا من جنسيات أجنبية يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن 11 سوريا بين المحتجزين.

وقالت الشرطة أمس الخميس إنها ألقت القبض على 101 شخص في العاصمة أنقرة لأسباب مشابهة.

وتقوم قوات الأمن التركية بحملات مداهمة للقبض على الأشخاص المشتبه في انتمائهم لداعش الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في البلاد، كان آخرها الهجوم في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول خلال احتفالات العام الجديد، وأسفر عن مقتل 39 شخصا، من بينهم 24 أجنبيا، وإصابة 69 آخرين.