البابا فرنسيس يتحدث عن التهديد النووي في قمة للفاتيكان بشأن نزع السلاح

من المتوقع أن يتحدث بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الجمعة ضد مخاطر الحرب النووية فيما يستضيف الفاتيكان مؤتمرا دوليا بشأن نزع الأسلحة.

ويشارك في المحادثات التي تستمر يومين 11 من الفائزين بجائزة نوبل للسلام وممثلين من منظمة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإيران وأحد الناجين من قنبلة هيروشيما.

وقال الكاردينال بيتر تركسون الذي يرأس المؤتمر في بيان: "تستجيب الفعالية لأولويات البابا فرنسيس لاتخاذ خطوات من أجل السلام العالمي".

ولن يتابع البابا المؤتمر شخصيا، ولكن من المقرر أن يلتقي بالمشاركين ويلقى كلمة رسمية في حوالي الساعة 1230 ظهرا بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش).