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الاتحاد الأوروبي: سنضمن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيضمن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران "بشكل كامل من كل الأطراف".
وقالت موجيريني - خلال مؤتمر بمدينة سمرقند في أوزبكستان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إن الاتفاق إنجاز كبير للدبلوماسية الأوروبية والدولية متعددة الأطراف ويؤتي ثماره.
وكانت موجيريني قد صرحت مؤخرا، بأن الاتفاق النووي مع إيران يعمل، مشددة على ضرورة استمرار تطبيقه من قبل الولايات المتحدة.
وأكدت موجيريني، أن الاتفاق النووي مع إيران من الضروري تنفيذه من قبل جميع الأطراف، معربة عن أملها في أن تستمر الولايات المتحدة بتطبيقه لاحقا، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الإدارة الأمريكية على ضمان ذلك.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم إيران بانتهاك الاتفاق مرارا، هدد مطلع أكتوبر الماضي، بانسحاب واشنطن "في أي وقت" من الاتفاق، وطلب من الكونجرس إصدار قانون يفرض عقوبات جديدة تستهدف أساسا منع طهران من التقدم في إنتاج الصواريخ الباليستية.
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