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سيدة أمام محكمة الأسرة: «زوجي بيقفل عليا الشقة بالمفتاح»
سيدة في دعوى خلع: انتهازي وبيفرض إتاوة على الناس |مش عايزني اقف في البلكونة وحلف بالطلاق عليا| بهذه العبارة القصيرة الغريبة بدأت سيدة في أواخر عقدها الثاني تروي تفاصيل إقامتها دعوى خلع على زوجها من أمام محكمة الأسرة بزنانيري
وقالت |ب. و|: |الغيرة عندما تفوق الحدود تنقلب ضد الشخص وهذا ما حدث مع زوجي غيرته جعلتني أكرهه وأكره الحياة معه وشعرت بأنني في سجن وليس منزلي الذي كنت أتمنى العيش فيه|. تابعت: |لا أنكر أنني كنت أحب غيرته في الأول لكن في المعقول.. بعد الزواج تزايدت غيرته ومنعني من الخروج أو السلام على أحد حتى عندما يأتي شخص ويدق على الباب لا أفتح له والبلكونة من المحرمات عليَّ في بيتي سواء هو موجود أو غير موجود في البيت|.وأضافت: |آخر شيء طلبه مني هو النقاب وعدم ذهابي لبيت أهلي ولا هم يأتون لي حتى السجن ليهم زيارة كل فترة من أهلهم.. شعرت وكأنني في مكان مظلم بمفردي لا أستطيع الحركة أو التنفس خاصة أنه قبل الذهاب للعمل يقوم بقفل المنزل على ثم أخذ المفاتيح معه حتى يضمن عدم ذهابي أو استقبالي لأي شخص هذه كانت حياتي معه لكن لم استطع التأقلم كثيرا في هذا السجن وسرعان ما انتهزت أول فرصة للهروب منه وأقمت دعوى خلع عليه|.
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