اخبار مصر
-
رياضة
- بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته قبل السفر لغانا
- فرنسا يواجه ويلز وديا ضمن منافسات أسبوع الـ«فيفا»
- اليوم.. انطلاق انتخابات نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية
- فيديو كوميدي لمجدي عبدالغني يدخن السيجار ويتحدث عن كأس العالم
- سموحة يواجه الأوليمبي في كأس مصر
- الأهلي يستضيف الزمالك في القمة المصغرة لمواليد 2001
- المنتخب يغادر القاهرة متوجها إلى غانا
- إنجلترا تصطدم بألمانيا وديا في أسبوع الـ«فيفا» الدولي
- بالأسماء.. حكام مباريات الجمعة في كأس مصر
- منتخب الشباب أمام تونس في لقاء الأشقاء باستاد المنزه
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط عامل قتل نجل شقيقته بسبب خلافات عائلية بالجيزة
10
نوفمبر
2017
10:46 AM
بواسطة
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عاملًا لاتهامه بقتل نجل شقيقته بسبب خلافات عائلية
وكان قسم شرطة الجيزة قد تلقى بلاغًا بمقتل عامل بدائرة القسم، بالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين القتيل وبين خاله بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى أن تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثا اصابته التي أودت بحياته.بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع