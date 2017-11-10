وكان قسم شرطة الجيزة قد تلقى بلاغًا بمقتل عامل بدائرة القسم، بالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين القتيل وبين خاله بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى أن تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثا اصابته التي أودت بحياته.بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.