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إجراءات الحصول على شهادة بيانات لإقامة الأجانب
10
نوفمبر
2017
10:46 AM
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كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية عن إجراءات الحصول على شهادة بيانات لإقامة الأجانب
وقال المصدر، إن طالب الخدمة يتوجه إلى مقر الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، يسحب النموذج المخصص لهذا الشأن مجانا واستيفاء البيانات المطلوبة. وأضاف المصدر أن المستندات المطلوبة تشمل إثبات الجنسية جواز السفر، وما يثبت مقيمًا في مصر منذ فترة، ونموذج طلب الخدمة، وصورة جواز السفر وأن يكون ساريا، ورسم تنمية، وبيانات العنوان المقيم به حاليا، وفى حالة عدم تقديم الطلب من صاحب الشأن يمكن حضور وكيل عنه بموجب توكيل موثق بالشهر العقارى، منوها أن تحدد حسب عدد السنوات المطلوبة، ويمكن استلام الوثيقة من فترة 3 لـ15 يوما لحين إنهاء الإجراءات.
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