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نشطاء يساريون ينظمون مسيرة في الفلبين احتجاجا على زيارة ترامب
10
نوفمبر
2017
07:45 AM
بواسطة
خرج نشطاء يساريون، اليوم الجمعة، في مسيرة إلى السفارة الأمريكية في الفلبين احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي من المقرر أن يشارك في قمة زعماء جنوب شرق آسيا في مانيلا مطلع الأسبوع المقبل.
وأوقف ضباط شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين قبل وصولهم إلى مجمع السفارة، مما أثار توترات أثناء محاولة المتظاهرين شق طريقهم إلى المجمع.
وردد النشطاء هتافات مناهضة للولايات المتحدة وحملوا لافتات تحمل رسائل مثل "امنعوا ترامب!" و"ترامب غير مرحب به" و"قاوموا الحرب الإمبريالية الأمريكية".
وتعهد المتظاهرون بتنظيم المزيد من الاحتجاجات ضد ترامب الذي من المقرر أن يصل إلى مانيلا يوم الأحد لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأوقف ضباط شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين قبل وصولهم إلى مجمع السفارة، مما أثار توترات أثناء محاولة المتظاهرين شق طريقهم إلى المجمع.
وردد النشطاء هتافات مناهضة للولايات المتحدة وحملوا لافتات تحمل رسائل مثل "امنعوا ترامب!" و"ترامب غير مرحب به" و"قاوموا الحرب الإمبريالية الأمريكية".
وتعهد المتظاهرون بتنظيم المزيد من الاحتجاجات ضد ترامب الذي من المقرر أن يصل إلى مانيلا يوم الأحد لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
بواسطة
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