قاتل نجل عمه بسبب بطانية في أسيوط: «كان عاوز يغتصبني ويكسر عيني»أمرت نيابة البدرشين بحبس عاطلين يستقلان سيارة نقل محملة بأقراص مخدرة بمنطقة البدرشين ٤ أيام على ذمة التحقيقات

بدأت تفاصيل الواقعة بمرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة البدرشين، وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهما ٥٠ ألف قرص مخدر محملة بسيارة نقل كانا يستقلانها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء عصام سعد مدير، أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.