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مشروع قانون ترامب للإصلاح الضريبي يجتاز أولى عقباته في الكونجرس
10
نوفمبر
2017
05:15 AM
بواسطة
تخطى مشروع قانون الإصلاحات الضريبية التي طلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول عقبة تشريعية يوم الخميس، حيث وافقت عليه لجنة بالكونجرس.
ودفع ترامب هذا التشريع باعتباره خطوة أساسية لجعل الولايات المتحدة قادرة على المنافسة على الساحة العالمية، وقال إنه يأمل في توقيع مشروع قانون خفض الضرائب ليصبح قانونا بحلول الكريسماس.
وقالت قيادات بالكونجرس إنهم يخططون لطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب بول رايان "إن هذا بالضبط هو نوع خفض الضرائب ونمو الوظائف الذي يحتاج بلدنا إليه للعودة إلى المسار الصحيح، وأتطلع إلى إجراء مناقشة قوية في مجلس النواب".
ومن شأن هذا التشريع أن يوفر حوافز للشركات لكي تعيد إلى الولايات المتحدة الأرباح التي تحققت في الخارج وأن تخفض نسبة ضريبة الشركات إلى 20% بدلا من 35%.
ويتعين على مجلسى الكونجرس أن يوافقا على نسخة موحدة من مشروع القانون قبل أن يوقع ترامب عليه ليصبح قانونا.
ودفع ترامب هذا التشريع باعتباره خطوة أساسية لجعل الولايات المتحدة قادرة على المنافسة على الساحة العالمية، وقال إنه يأمل في توقيع مشروع قانون خفض الضرائب ليصبح قانونا بحلول الكريسماس.
وقالت قيادات بالكونجرس إنهم يخططون لطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب بول رايان "إن هذا بالضبط هو نوع خفض الضرائب ونمو الوظائف الذي يحتاج بلدنا إليه للعودة إلى المسار الصحيح، وأتطلع إلى إجراء مناقشة قوية في مجلس النواب".
ومن شأن هذا التشريع أن يوفر حوافز للشركات لكي تعيد إلى الولايات المتحدة الأرباح التي تحققت في الخارج وأن تخفض نسبة ضريبة الشركات إلى 20% بدلا من 35%.
ويتعين على مجلسى الكونجرس أن يوافقا على نسخة موحدة من مشروع القانون قبل أن يوقع ترامب عليه ليصبح قانونا.
بواسطة
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