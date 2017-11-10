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ترامب: لا ألوم الصين على الاستفادة تجاريا من الولايات المتحدة
10
نوفمبر
2017
05:15 AM
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لا يحمل الصين" مسؤولية "الاستفادة" تجاريا من الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب، في تغريدة نشرها على تويتر: "لا ألوم الصين، ولكني ألوم عدم كفاءة الإدارات (الأمريكية) السابقة للسماح للصين بالاستفادة من الولايات المتحدة في التجارة مما أدى إلى مرحلة تخسر فيها الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات".
وتابع: "كيف يمكنك إلقاء اللوم على الصين للاستفادة من أشخاص ليس لديهم فكرة؟". وفي رسالة أخرى، قال إن اجتماعاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج كانت "مثمرة للغاية"، ووصف ترامب الرئيس الصيني بأنه شخصية مرموقة تحظى باحترام كبير فضلا عن إنه "ممثل قوي لشعبه".
وقال ترامب إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستبقى في الصين لمشاهدة حديقة للحيوانات وسور الصين العظيم، بينما يتوجه الرئيس إلى فيتنام ضمن المحطة التالية لجولته الآسيوية التي تضم خمس دول.
وأضاف ترامب، في تغريدة نشرها على تويتر: "لا ألوم الصين، ولكني ألوم عدم كفاءة الإدارات (الأمريكية) السابقة للسماح للصين بالاستفادة من الولايات المتحدة في التجارة مما أدى إلى مرحلة تخسر فيها الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات".
وتابع: "كيف يمكنك إلقاء اللوم على الصين للاستفادة من أشخاص ليس لديهم فكرة؟". وفي رسالة أخرى، قال إن اجتماعاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج كانت "مثمرة للغاية"، ووصف ترامب الرئيس الصيني بأنه شخصية مرموقة تحظى باحترام كبير فضلا عن إنه "ممثل قوي لشعبه".
وقال ترامب إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستبقى في الصين لمشاهدة حديقة للحيوانات وسور الصين العظيم، بينما يتوجه الرئيس إلى فيتنام ضمن المحطة التالية لجولته الآسيوية التي تضم خمس دول.
بواسطة
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