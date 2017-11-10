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حبس اثنين من كوادر الإخوان في التخطيط لعمليات إرهابية
10
نوفمبر
2017
04:45 AM
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أكبر مركز بحثي إماراتي يطلق موسوعة عالمية لفضح أكاذيب «الإخوان»أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس متهمينِ اثنين من كوادر اللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بالتخطيط لعمليات إرهابية
أسندت النيابة إلى المتهمين أحمد عمارة، محمد جبريل، عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، والتخطيط لعمليات إرهابية.
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