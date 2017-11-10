أسندت النيابة إلى المتهمين أحمد عمارة، محمد جبريل، عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة هدفها تكدير السلم والأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ومحاولة تغيير الدستور، والتحريض على التظاهر واستعراض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، ومعاداة أجهزة الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، والتخطيط لعمليات إرهابية.