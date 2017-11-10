وأكدت المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تزاول النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة، داخل الدول اللاتينية، وأرادت مشاركة أصدقائها توسيع تجارتهم، فبدءوا التعاون مع تجار السموم داخل الشرق الأوسط وخاصة لبنان ومصر، ودول أفريقيا.وأمرت النيابة بإحالة المواد المخدرة المضبوطة معها إلى المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وسرعة جمع تحريات المباحث حول الواقعة.كانت معلومات وردت للجمارك من مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة مفادها محاولة راكبة برازيلية تهريب كمية من المخدرات لدى وصولها من إثيوبيا، وتم تشكيل فريق من رجال الجمارك لفحص ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية رقم 452، والقادمة من أديس أبابا، وبفحص حقائب الراكبة، تبين وجود فرش في قاع سحري للحقيبة، وتبين أنه يحتوي على 3 كيلو من |الكوكايين|.وتم القبض على المتهمة وتولت النيابة التحقيق.