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النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيماوي للكوكايين المضبوط بحوزة برازيلية
النيابة الإسبانية تطلب إيداع رئيسة برلمان كتالونيا بالسجنأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، باستعجال تقرير المعمل الكيماوي لكمية من الكوكايين تم ضبطها بحوزة راكبة تحمل الجنسية البرازيلية أثناء محاولتها تهريبها في مطار القاهرة
وأكدت المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تزاول النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة، داخل الدول اللاتينية، وأرادت مشاركة أصدقائها توسيع تجارتهم، فبدءوا التعاون مع تجار السموم داخل الشرق الأوسط وخاصة لبنان ومصر، ودول أفريقيا.وأمرت النيابة بإحالة المواد المخدرة المضبوطة معها إلى المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وسرعة جمع تحريات المباحث حول الواقعة.كانت معلومات وردت للجمارك من مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة مفادها محاولة راكبة برازيلية تهريب كمية من المخدرات لدى وصولها من إثيوبيا، وتم تشكيل فريق من رجال الجمارك لفحص ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية رقم 452، والقادمة من أديس أبابا، وبفحص حقائب الراكبة، تبين وجود فرش في قاع سحري للحقيبة، وتبين أنه يحتوي على 3 كيلو من |الكوكايين|.وتم القبض على المتهمة وتولت النيابة التحقيق.
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