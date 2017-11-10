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قاض إسباني يأمر بحبس رئيسة برلمان كاتالونيا
10
نوفمبر
2017
03:15 AM
بواسطة
أمر قاض إسباني بحبس الرئيسة السابقة لبرلمان كتالونيا كارمي فوركاديل، الخميس، احتياطيا فيما تستمر الحملة القانونية التي أطلقتها الحكومة الإسبانية ضد قادة سابقين للإقليم بشأن اتهامات بالعصيان والتمرد.
ونقلت وسائل إعلام محلية، ووكالة أنباء يوروبابريس عن مصادر قضائية، قولها إنه تم تحديد كفالة قدرها 150 ألف يورو (175 ألف دولار) مقابل إخلاء سبيل فوركاديل (61 عاما).
وإلى جانب خمسة مسؤولين سابقين آخرين من برلمان كتالونيا الإقليمي، تواجه فوركاديل اتهامات بما فيها التمرد، على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجري في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي مؤخرا.
وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا حبس فوركاديل وثلاثة من المسؤولين دون إمكانية الإفراج عنهم بكفالة.
وكانت الحكومة المركزية في مدريد قد حلت حكومة كتالونيا بعد أن وافق البرلمان الإقليمي على إعلان الاستقلال من جانب واحد يوم 27 أكتوبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين اتُهم العديد من السياسيين الكتالونيين بالتمرد والعصيان واختلاس الأموال العامة لدورهم في الدفع نحو استقلال المنطقة.
وفر الرئيس السابق للإقليم، كارلوس بوجديمون وأربعة من أعضاء الحكومة السابقين إلى بروكسل بعد أن تمت إقالتهم، وما زالوا مطلقي السراح هناك على الرغم من صدور مذكرة اعتقال دولية بحقهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية، ووكالة أنباء يوروبابريس عن مصادر قضائية، قولها إنه تم تحديد كفالة قدرها 150 ألف يورو (175 ألف دولار) مقابل إخلاء سبيل فوركاديل (61 عاما).
وإلى جانب خمسة مسؤولين سابقين آخرين من برلمان كتالونيا الإقليمي، تواجه فوركاديل اتهامات بما فيها التمرد، على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجري في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي مؤخرا.
وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا حبس فوركاديل وثلاثة من المسؤولين دون إمكانية الإفراج عنهم بكفالة.
وكانت الحكومة المركزية في مدريد قد حلت حكومة كتالونيا بعد أن وافق البرلمان الإقليمي على إعلان الاستقلال من جانب واحد يوم 27 أكتوبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين اتُهم العديد من السياسيين الكتالونيين بالتمرد والعصيان واختلاس الأموال العامة لدورهم في الدفع نحو استقلال المنطقة.
وفر الرئيس السابق للإقليم، كارلوس بوجديمون وأربعة من أعضاء الحكومة السابقين إلى بروكسل بعد أن تمت إقالتهم، وما زالوا مطلقي السراح هناك على الرغم من صدور مذكرة اعتقال دولية بحقهم.
بواسطة
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