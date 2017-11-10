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تحرير 275 مخالفة مرورية في القاهرة الكبرى
10
نوفمبر
2017
02:46 AM
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تحرير 85 قضية أموال عامة في المحافظات خلال أسبوعتواصل الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن |القاهرة، الجيزة، القليوبية|، حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري
وأسفرت الحملات عن تحرير 275 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: |22 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائري بكامل نطاقه، 44 مخالفة مرورية بالقاهرة، 92 مخالفة مرورية بالجيزة، 117 مخالفة مرورية بالقليوبية|.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.
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