تحرير 85 قضية أموال عامة في المحافظات خلال أسبوعتواصل الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن |القاهرة، الجيزة، القليوبية|، حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري

وأسفرت الحملات عن تحرير 275 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: |22 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائري بكامل نطاقه، 44 مخالفة مرورية بالقاهرة، 92 مخالفة مرورية بالجيزة، 117 مخالفة مرورية بالقليوبية|.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.