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«ماكرون»: المعركة ضد «داعش» ستستمر لأعوام
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من أنه على الرغم من اقتراب نهاية المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق وسوريا، إلا أنها سوف تستمر لأعوام في مناطق أخرى من العالم.
وقال للجنود الفرنسيين في قاعدة ميناء زايد البحرية في أبو ظبي" لقد انتصرنا في الرقة ضد داعش، وإنني أعتقد تماما أنه خلال الأسابيع والشهور المقبلة سوف ننتصر بالكامل فيما يتعلق بالوضع العسكري في المسرح العراقي-السوري".
وأضاف " ولكن هذه المعركة لن تنتهى هناك.. في كثير من الأماكن من القرن الأفريقي إلى الخليج، مرورا بجنوب شرق آسيا ومنطقة الساحل-الصحراء، هناك الكثير من المناطق التي سوف يستمر فيها القتال لأعوام".
يشار إلى أن تنظيم داعش فقد أكثر من 96% من الأراضي، التي كان يسيطر عليها في العراق وسورية، بحسب ما أعلنته قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح ماكرون ، الذي زار القاعدة في إطار زيارته التي تستمر يومين للإمارات العربية المتحدة " التحدي الذي أمامنا الآن هو إعادة بناء السلام بمجرد أن نفوز بالحرب ضد البربرية".
وتضم القاعدة، التي تم بنيت عام 2009، مايتراوح من 300 إلى 900 من الجنود والبحارة والطيارين.
وقال ماكرون" القاعدة تمثل دلالة على أن فرنسا تفى بالتزاماتها تجاه حلفائها".
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