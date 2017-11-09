قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محققي الشرطة وصلوا عصر اليوم الخميس، إلى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك لمواصلة التحقيق معه في قضيتي فساد يشتبه في ضلوعه فيهما.

ويشتبه في تلقي نتنياهو ، في إطار القضية الأولى المعروفة إعلاميا بـ 1000 وأبناء عائلته هدايا ثمينة، تصل قيمتها الى آلاف الدولارات من رجال أعمال بينهم ارنون ميلتشين.

وتوقعت الهيئة أن يعرض المحققون على رئيس الوزراء استنتاجات التحقيق الذي جرى تحت طائلة التحذير مع ميلتشين، الذي يعد الشاهد المركزي في هذه القضية.

وأضافت الهيئة أن القضية الأخرى التي يشتبه في تورط نتنياهو فيها والمعروفة إعلاميا بـ 2000، فإنها تخص علاقاته مع ناشر صحيفة يديعوت احرونوت ، ارنون نوني موزيس.

ومن المنتظر ان يستمر التحقيق بضع ساعات تحيل الشرطة في نهايته المعلومات إلى المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت.

ويأتي استجواب نتنياهو اليوم الخميس ، بعد أن أصبح أرى هارو مدير مكتبه السابق ، شاهد ملك في إحدى القضيتين على الاقل في سبتمبر الماضي.

وهناك قضية ثالثة ، المعروفة إعلاميا بـ 3000، لا يعد نتنياهو مشتبه به فيها، تتعلق بمزاعم تقديم رشى لاقتناء إسرائيل غواصات ألمانية الصنع؛ وقد تم استجواب كل من ديفيد شمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء، واسحاق مولخو ، المبعوث الدبلوماسي الخاص لنتنياهو، هذا الأسبوع في تحقيقاتها.

وينفي بنيامين نتنياهو ارتكابه أية أخطاء، متهما وسائل الاعلام بالقيام بحملة للإطاحة بحكومته تشبه عملية "مطاردة الساحرات" .