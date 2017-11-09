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السجن 3 سنوات لقاتل حفيدة الزعيم محمد فريد
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم بقتل حفيدة الزعيم محمد فريد بالسجن 3 سنوات، والسجن 6 أشهر لشقيق المتهم بتهمة مساعدة شقيقه على الهروب إلى السعودية
وكانت التحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف أحمد حنفى، المحامى العام، في مقتل الطالبة نور أحمد أنور، بشارع التسعين بالتجمع الخامس، قد كشفت أن المتهمين هربا إلى السعودية، برفقة بعض أفراد أسرتهما عقب ارتكابهما للحادث، حيث تبين من التحريات أن شقيق المتهمين ساعدهما على الهرب باستخراج أوراق سفرهما للسعودية عقب ارتكابهما للحادث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث وبوضعهما على قوائم الترقب والوصول. وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم الذي كان يقود السيارة المتسببة في الحادث طالب، كان برفقة شقيقه، وكانا يتسابقان بسيارتهما، حيث فوجئا بالمطب الصناعي، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة واصطدمت بسيارة المجني عليها وفر هاربا.
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