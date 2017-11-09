وقال المصدر، إن الأجهزة الأمنية لم تعط تصريح لإي وكالة إعلام بإجراء حوارات معه، مضيفا أن علاء عبد الفتاح يقضي فترة عقوبته داخل السجن وغير مصرح لأي نزيل بإجراء أية حوارات صحفية مع الإعلام إلا بتصريح خاص من الوزارة.ورجح المصدر أن يكون ما نشرته الشبكة جاء عن طريق أحد أقرب علاء عبد الفتاح الذين يزورونه بمحبسه.وكانت شبكة cnn الإخبارية الأمريكية قد نشرت حوارا مع المتهم علاء عبد الفتاح تحدث فيه عن عدد من القضايا حسب مزاعم الوكالة.وكانت محكمة النقض قضت أمس الأربعاء بقبول الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح، وآخرين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات بالحبس 5 سنوات إضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة في قضية |أحداث مجلس الشورى|.وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين |اثنين| بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين |غيابيًا| بالسجن 15 سنة.