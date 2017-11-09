أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية، لتصنيع الطائرات، أنها وقعت اتفاقًا مع الشركة الصينية القابضة لإمدادات الطيران لبيع 300 طائرة تتجاوز قيمتها 37 مليار دولار.



وقد وقع مسؤولون تنفيذيون من الشركة الاتفاق خلال اجتماع عُقد في بكين، برئاسة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينج.