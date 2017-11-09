طالبت حكومة بابوا غينيا الجديدة، نحو 600 لاجئ وطالب لجوء، يحتلون مركز احتجاز تديره أستراليا في جزيرة مانوس، بالمغادرة في غضون يومين.



وقالت رسالة صادرة عن دائرة الهجرة والمواطنة في بابوا غينيا الجديدة: "ليس لديكم أي أساس قانوني للبقاء في المركز، إذا لزم الأمر، يمكن استخدام القوة لنقل أولئك الذين يرفضون المغادرة طوعًا من أجل مصلحتكم".



كما ذكرت الرسالة، أن هدم السور المحيط بالمركز سيبدأ اليوم الخميس، محذرة من أن الأمن والسلامة غير مضمونين؛ لأنه سيتم النظر إلى من يتبقى على أنهم موجودون بشكل غير قانوني في قاعدة عسكرية وسيتم اعتقالهم.



وذكرت السلطات، أنها تشعر بقلق بالغ إزاء صحة الذين يعيشون في المركز بدون كهرباء وإمدادات مياه وصرف صحي أساسي، طالبة من الرجال الانتقال إلى ثلاث منشآت مؤقتة جديدة في البلدة الرئيسية بالجزيرة.