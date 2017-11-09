أوقفت قوات الأمن التركية، صباح اليوم الخميس، نحو 100 مشتبه بالانتماء لتنظيم "داعش"، وذلك في عملية واسعة بعدة أحياء تابعة للعاصمة أنقرة.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر أمنية، القول إن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة نفّذت اليوم عملية واسعة على 250 نقطة في مركز المدينة وبلدات محيطة، مضيفة أن العملية الأمنية التي شارك فيها 1500 عنصر من الشرطة، أسفرت عن توقيف 101 مشتبه من 245 صدرت بحقهم مذكرات توقيف.



وأوضحت أن الفرق المشاركة في العملية ضبطت خلال التفتيش العديد من الأجهزة الرقمية والوثائق التي ترمز إلى تنظيم "داعش"، لم تكشف عن فحواها.



وتتعقب تركيا، أي شخص تشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية.