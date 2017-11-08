رفعت الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة البرلمانية عن السياسية اليمينية الشعبوية مارين لوبان.



ووافقت اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن، اليوم الأربعاء، على أن يتم استجواب لوبان في التحقيقات الجارية حول نشر صور للعنف، وهي تتعلق بصور تعرض لفظائع ارتكبها تنظيم داعش.



يذكر أنه بدون رفع الحصانة، لا يمكن لجهات التحقيق في فرنسا استجواب نواب البرلمان.



وتواجه لوبان اتهاما، بأنها نشرت في عام 2015 ثلاث صور لعمليات قتل رهائن محتجزين لدى داعش، وعرضت إحدى هذه الصور جثة الصحفي الأمريكي جيمس فلولي مقطوعة الرأس.



وتقول لوبان إنها قصدت بنشر الصور الرد على برنامج تلفزيوني شبه حزبها (الجبهة الوطنية) بداعش، وكان أن نشرت لوبان الصور على تويتر وكتبت تعليقا على الصور يقول:" هذا هو داعش".



وكان البرلمان الأوروبي قد رفع الحصانة عن لوبان في هذا الموضوع في مارس الماضي، وذلك عندما كانت لا تزال عضوة في هذا البرلمان، لكن رفع الحصانة انتقل الان إلى البرلمان الفرنسي بعد أن خرجت لوبان من البرلمان الأوروبي وشغلت مقعدا داخل برلمان بلادها.



وقالت لوبان مجددا اليوم، إن هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية، وفي أعقاب رفع الحصانة يمكن خلال جلسة الاستجواب، فتح باب التحقيق الرسمي ضد زعيمة حزب الجبهة الوطنية والمرشحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار/مايو الماضي.

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