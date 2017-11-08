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بدء مرحلة جمع السلاح قسريا بولاية غرب دارفور بالسودان
08
نوفمبر
2017
22:15 PM
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أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة في ولاية غرب دارفور بالسودان، برئاسة الوالي فضل المولى الهجا، عن انطلاق مرحلة جمع السلاح قسريا ومنع استخدام المركبات غير المقننة اعتبارا من اليوم الأربعاء، في كافة أنحاء الولاية.
وقال الوالي خلال مسيرة عسكرية للقوات المشتركة التي تشكلت من كافة الوحدات الأمنية لتنفيذ هذه المرحلة ، :"إن السلاح هو المهدد الأول لأمن المجتمع، لأنه يستخدم في الاقتتال بين أبناء العمومة، وفي كافة أشكال الخلافات " ، مؤكدا أن جمع السلاح أصبح أمرا حتميا وفقا للقرارات الرئاسية التي منحت القوات المشتركة صلاحيات واسعة لجمعه وإبقائه في أيدي القوات النظامية .
وشدد الوالي على أن الدولة قادرة على حماية المواطن أينما كان ، داعيا من يمتلكون قطعا من الأسلحة إلى تسليمها لأقرب موقع تتواجد فيه القوات النظامية ، مؤكدا أن من يتم القبض عليه عند عمليات التفتيش سيواجه الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون .
وأشاد والي غرب دارفور بالتعاون الكبير من كافة قطاعات المجتمع مع السلطات في المرحلة السابقة التي تم فيها جمع السلاح بصورة طوعية في الولاية ، مؤكدا أن قرارات جمع السلاح جاءت بناءً على رغبة المواطن ضمن مخرجات الحوار الوطني.
وقال إن السلاح غير المقنن يجب تسليمه اليوم قبل الغد، مطالبا المواطنين أصحاب المركبات غير المقننة بتسليمها لشرطة الجمارك أو رئاسة قوات الشرطة أو قيادة الفرقة 15 مشاه، واستلام ايصال خاص بتسليم المركبة للسلطات الرسمية، داعيا القوات المشتركة إلى تحسين إدارة الصلاحيات الممنوحة وضبط النفس مع الحرص على تنفيذ المهام .
وقال الوالي خلال مسيرة عسكرية للقوات المشتركة التي تشكلت من كافة الوحدات الأمنية لتنفيذ هذه المرحلة ، :"إن السلاح هو المهدد الأول لأمن المجتمع، لأنه يستخدم في الاقتتال بين أبناء العمومة، وفي كافة أشكال الخلافات " ، مؤكدا أن جمع السلاح أصبح أمرا حتميا وفقا للقرارات الرئاسية التي منحت القوات المشتركة صلاحيات واسعة لجمعه وإبقائه في أيدي القوات النظامية .
وشدد الوالي على أن الدولة قادرة على حماية المواطن أينما كان ، داعيا من يمتلكون قطعا من الأسلحة إلى تسليمها لأقرب موقع تتواجد فيه القوات النظامية ، مؤكدا أن من يتم القبض عليه عند عمليات التفتيش سيواجه الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون .
وأشاد والي غرب دارفور بالتعاون الكبير من كافة قطاعات المجتمع مع السلطات في المرحلة السابقة التي تم فيها جمع السلاح بصورة طوعية في الولاية ، مؤكدا أن قرارات جمع السلاح جاءت بناءً على رغبة المواطن ضمن مخرجات الحوار الوطني.
وقال إن السلاح غير المقنن يجب تسليمه اليوم قبل الغد، مطالبا المواطنين أصحاب المركبات غير المقننة بتسليمها لشرطة الجمارك أو رئاسة قوات الشرطة أو قيادة الفرقة 15 مشاه، واستلام ايصال خاص بتسليم المركبة للسلطات الرسمية، داعيا القوات المشتركة إلى تحسين إدارة الصلاحيات الممنوحة وضبط النفس مع الحرص على تنفيذ المهام .
بواسطة
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