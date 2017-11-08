طالب فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، الأربعاء، خلال قداس في ساحة القديس بطرس الحضور بعدم استخدام هواتفهم المحمولة أثناء القداس.



وقال "فرانسيس"، "أشعر بحزن شديد عندما ألقى القداس هنا في الساحة، أو في كنيسة القديس بطرس، وأرى العديد من الهواتف المحمولة مرفوعة، وليس فقط المؤمنين، ولكن أيضا العديد من الكهنة والأساقفة".



وتابع: "من فضلكم! القداس ليس عرضا!.."، وأضاف أن القس الذي يلقى القداس يقول "أرفعوا قلوبكم.. ولا يقول ارفعوا هواتفكم المحمولة لالتقاط صورة ".



وقال البابا، خلال قداسه الأسبوعي، إنه من المهم جدا "العودة إلى الأساسيات" وإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للطقوس الكاثوليكية.

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