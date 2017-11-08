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بوتين وأردوغان يبحثان الصراع في سوريا منتصف الأسبوع المقبل
08
نوفمبر
2017
22:15 PM
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يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين المقبل، في سوتشي الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال يوري اوشاكوف، مستشار بوتين، الأربعاء، إن المحادثات ستتناول الصراع في سورية وترتيبات عقد مؤتمر سورية.
يذكر أن من المنتظر أن ينعقد المؤتمر المعروف بمؤتمر الشعب السوري، بوساطة روسية، في منتجع سوتشي على البحر الأسود، حيث يهدف المشاركون إلى ترتيب فترة ما بعد الحرب الأهلية في سورية.
وينتقد معارضون سوريون المؤتمر، حيث يرفضون بشكل قاطع إجراء محادثات خارج إطار الأمم المتحدة.
وتردد الحديث مؤخرا عن أن موعد مؤتمر الشعب السوري سيكون في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية عن اوشاكوف، قوله:" لكن المعروف إلى الآن، أن المؤتمر لن ينعقد في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ويجب تحديد موعد له في وقت لاحق".
يشار إلى أنه تكررت لقاءات بوتين واردوغان خلال العام الحالي، وكان اخر هذه اللقاءات في نهاية سبتمبر الماضي عندما زار بوتين العاصمة التركية أنقرة.
وقال يوري اوشاكوف، مستشار بوتين، الأربعاء، إن المحادثات ستتناول الصراع في سورية وترتيبات عقد مؤتمر سورية.
يذكر أن من المنتظر أن ينعقد المؤتمر المعروف بمؤتمر الشعب السوري، بوساطة روسية، في منتجع سوتشي على البحر الأسود، حيث يهدف المشاركون إلى ترتيب فترة ما بعد الحرب الأهلية في سورية.
وينتقد معارضون سوريون المؤتمر، حيث يرفضون بشكل قاطع إجراء محادثات خارج إطار الأمم المتحدة.
وتردد الحديث مؤخرا عن أن موعد مؤتمر الشعب السوري سيكون في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية عن اوشاكوف، قوله:" لكن المعروف إلى الآن، أن المؤتمر لن ينعقد في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ويجب تحديد موعد له في وقت لاحق".
يشار إلى أنه تكررت لقاءات بوتين واردوغان خلال العام الحالي، وكان اخر هذه اللقاءات في نهاية سبتمبر الماضي عندما زار بوتين العاصمة التركية أنقرة.
بواسطة
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