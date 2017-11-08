استقالت وزير التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل اليوم الأربعاء من منصبها، الأمر الذي يوحي بحدوث مزيد من الاضطرابات في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.



وتعرضت باتيل لضغوط بعد أن اتضح أنها عقدت اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين رفيعي المستوى أثناء عطلتها في إسرائيل في أغسطس الماضي.



وفي خطاب استقالتها، اعتذرت الوزيرة قائلة إن أفعالها "لم ترق إلى معايير الشفافية والانفتاح التي روجت لها ودافعت عنها".



وكانت باتيل، التي رشحت كزعيمة مستقبلية محتملة لحزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، واحدة من عدد من الوزراء في الحكومة البريطانية الذين وجهت إليهم دعوات لتقديم استقالاتهم في الايام الاخيرة.



فقد تعرض وزير الخارجية بوريس جونسون لانتقادات بسبب خطأ ارتكبه خلال تصريحات عن امرأة بريطانية إيرانية مسجونة في إيران، اعتبرتها طهران دليلا محتملا على ارتكاب المرأة مزيد من الجرائم.



في الأسبوع الماضي، استقال مايكل فالون من منصبه كوزير للدفاع بعد ادعاءات بسوء السلوك الجنسي.

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