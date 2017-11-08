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بالصور.. تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الارشاد لـ15 نوفمبر
08
نوفمبر
2017
13:48 PM
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قاضي «أحداث مكتب الإرشاد» معنفا دفاع المتهمين: «طلباتكم كثرت»أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ |أحداث مكتب الإرشاد|
لجلسة 15 نوفمبر لسماع الشهود.وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
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