قاضي «أحداث مكتب الإرشاد» معنفا دفاع المتهمين: «طلباتكم كثرت»أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ |أحداث مكتب الإرشاد|