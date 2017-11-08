. ضبط مسئول مستودع يعيد بيع الدقيق البلدي في عبوات فاخرة بالفيومأمرت نيابة أطفيح حبس صاحب مخبز سياحي لقيامه ببيع الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء للتربح منه، بمنطقة أطفيح.البداية كانت عندما وردت معلومات للعميد مصطفى بكري، مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة، بقيام |محمد.ع| 30 سنة -صاحب مخبز سياحي- بإدارة المخبز دون تصريح وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم الذي يصرف بنظام الحصص للمخابز المرخصة داخل مخزن بأطفيح لطرحه بالسوق السوداء، بإخطار اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط المتهم.وباعداد حملة من مباحث ومفتشي تموين الجيزة استهدفت المخزن ونجحت في ضبط 40 جوال دقيق بلدي مدعم وزنت طنين، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بتجميعه الدقيق المدعم لطرحه بالسوق السوداء وبيعه بأسعار عالية.تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.