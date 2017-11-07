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طرد امرأة من عملها رفعت الأصبع الوسطى لترامب
أفادت الأنباء بأن امرأة رفعت الأصبع الوسطى لموكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طردت من عملها.
وانتشرت صورة السيدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.
وأخذت الصورة في ولاية فرجينيا بالقرب من منتجعات للغولف يملكها ترامب.
وتم التعرف على المرأة التي تقود دراجة في الصورة بأنها جوليا بريكسمان وطردت من عملها بعد نشر الصورة على حساباتها الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت جوليا لإدارة شركتها إن الصورة أخذت خارج أوقات دوامها وإنها لم تذكر اسم الشركة.
وتبلغ جوليا من العمر 50 عاماً وهي أم لطفلين.
وعلى الرغم من خسارتها لعملها فإنها تقول إنها غير نادمة على رفع الأصبع الوسطى في وجه ترامب.
وقال المصور الصحفي الذي التقط الصورة إنه فوجئ من إصرار جوليا على تكرار الإشارة المهينة والإصرار على السير بجانب الموكب الرئاسي.
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