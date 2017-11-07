وكان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مأمور مركز أجا، يفيد بورود بلاغ من طبيبة بشرية بالعثور على جثة والدها |مالك مزرعة دواجن|، بالعقار ملكه في قرية ميت العامل دائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية غائرة متفرقة، وعدم وجود ثمة بعثرة بمحتويات المسكن وسلامة نوافذه.وتم تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء أحمد خيري رئيس البحث الجنائي بالدقهلية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة |سائق توك توك| يدعى |إيهاب العزب عبد الهادى عزب|، 52 عامًا؛ لمروره بضائقة مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث قرر بتوجهه للمجنى عليه بمسكنه لاقتراض مبلغ مالى 2000 جنيه، إلا أنه رفض مما أثار حفيظته فتعدى عليه بجاكوش تصادف تواجده بالشقة، عقب ذلك قام بكسر القفل الحديدى المثبت على الدولاب اعتقادًا منه بوجود مبالغ مالية بداخله، وأرشد عن الأداة المستخدمة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.