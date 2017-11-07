-
رياضة
- عقوبات مغلظة في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث
- رئيس «الجودو» يطعن على قرار «الأولمبية» أمام مركز التحكيم
- رئيس «الجودو»: الأوليمبية تخالف القانون وتتدخل في انتخابات الاتحاد
- فندق 3 نجوم يستضيف معسكر غانا قبل لقاء مصر
- أسرار التوقعات برحيل ميدو من وادي دجلة
- إصابة إبراهيم عادل لاعب المقاولون بقطع في الغضروف
- «أتسو» ينضم لمعسكر غانا قبل لقاء الفراعنة
- فوز قائمة عبد السلام في انتخابات المقاصة بالتزكية
- اكتمال النصاب القانوني لـ«عمومية» التايكوندو
- «غنيم» ممثلا عن «الأوليمبية» في انتخابات التايكوندو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سيدات أمام محكمة الأسرة: تجربة «بيت العيلة» سيئة
سيدة أمام محكمة الأسرة: «جوزي ابن أمه»بعض السيدات ترفض الزواج على الرغم من تقدم شباب كثيرين مناسبين من حيث المستوى المادي والاجتماعي لخطبتهن، لكنهن يرفضن الحياة في بيت العائلة، وحكايتنا اليوم، من داخل محكمة الأسرة عن سيدات قررت الانفصال عن أزواجهن بسبب |بيت العيلة|
وقال |كنا عايشين مبسوطين وكل حاجة.. مجرد ما اتنقلنا لبيت العيلة حالنا اتقلب|.. بهذه الكلمات بدأت |حياة| في العقد الثالث من عمرها تروي حكايتها مع زوجها في |بيت العيلة| وسبب إقامتها دعوى خلع عليه. وتابعت: |كان بيتنا القديم إيجار أهلي وافقوا عندما علموا أنه لديه شقة في بيت عائلته لكنها تحتاج وقتا طويلا حتى تكتمل ويتم تشطيبها فوافق أبي على الزواج في المنزل الإيجار وكنا زوجين طبيعيين سعداء في حياتنا لم نتشاجر يوما بعد زواجنا لكن بمجرد دخولنا منزل العيلة- كأننا ركبنا عفريت ومبقناش طايقين بعض وعلى طول مشكلات وخلافات وصلت إنه يحلف عليا بالطلاق|.وقالت: |هذه كانت المرة الأولى الذي يقول هذه الكلمة وكل ذلك بسبب عائلته.. يريدون التحكم في كل تصرفاتي ممنوع الخروج وممنوع هذا وهذا حتى خرجت عن شعوري وصرخت في وجوههم فأنا لدي زوج يقول لي ماذا أفعل وليس هم.. فعندما جاء زوجي قالوا له ما دار بيننا.. زعقت لوالدتك جامد.. كسرت وفضلت ترمي حاجات في الأرض وزقيت اخواته فضلوا يسخنوه لحد ما طلع ضربني، ولاحظت بعد ذلك إنه يسمع حديثهم وقال لي أسمع كلامهم طوال فترة غيابه عن المنزل وتزايدت المشكلات بيننا بسبب تدخلات عائلته في حياتنا.. اللي وصلناله ده بسبب قعدنا في بيت عيلة|.وقالت |منصحش أي بنت تتجوز في بيت عيلة حتى لو هتعنس|، وأضافت أنها أقامت دعوى خلع على زوجها بسبب العيشة في بيت عائلة ومع والدة زوجها في بيت واحد، موضحة أنها شاهدت الكثير مع عائلة زوجها من عذاب. تابعت: |بعد الزواج اكتشفت إن والدة زوجي تسكن في الشقة أمامنا فهي انتقلت للمعيشة معنا في نفس العمارة حتى تكون قريبة من أبنائها في العمارة.. ليست هذه المشكلة.. لكن المشكلة أن زوجة أخوه وأخته اتفقوا عليا علشان لوحدي ومبكلمش حد وأنا أصغر واحدة جايلهم البيت بقى|.وأضافت: |وجدتهم يتفقون على ويشكون لأزواجهم أنني أعاملهم بسوء وعندما يطلبون شيئا مني أرفض إعطاؤهم أي شيء حتى وصل الكلام لزوجي وبدأت المشكلات تزداد بيننا والخلافات بدأت تتطور للاعتداء بسبب اتفاق والدة زوجي معهم.. أيضا بقيت حاسة إني لوحدي رغم أن المفروض بيت عيلة كنت حاسة إني هبقى زي أختهم بس للأسف|.وأكملت: |زوجي تحالف معهم وأصبح يصدقهم ويكذبني أنا وتطور الأمر إلى إنه يعتدي عليَّ جسديا ولفظيا أمامهم وينصر زوجة أخيه علي ويجعلهم يستهزؤن بي ويضحك معهم علي.. لم أستطع تحمل هذا كيف سمح لهم بالاستهزاء بي أمامه وهو زوجي من المفترض حماية كرامتي حتى لو أمامهم.. تجربتي مع زوجي في بيت العيلة كانت سيئة|.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)