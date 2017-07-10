بدأت نيابة العامرية ثان تفريغ كاميرات ستاد برج العرب، في واقعة التحقيق مع 26 من أعضاء ألتراس زملكاوي |وايت نايتس| على خلفية أحداث الشغب التي شهدها الاستاد أمس الأحد