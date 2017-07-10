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مقتل ٦ من عناصر «داعش» في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
لقي ٦ من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
وكانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى مفادها اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات غير مأهولة بالسكان بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط وكرًا تنظيميًا لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلى.وتم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذي تختبئ فيه هذه العناصر.وقامت القوات بمداهمته ( عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) لضبطهم إلا أنهم حال استشعارهم باقترابها بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم مما نتج عنه مصرع كافة المتواجدين بها (6 عناصر إرهابية- جار العمل على تحديدهم).وعثر بحوزة هؤلاء العناصر على (5 أسلحة آلية- قنبلة دفاعية- 83 طلقة آلى- ملابس عسكرية- مطبوعات تثقيفية تحوى مفاهيم وشعارات التنظيم- وسائل إعاشة).وأكدت وزارة الداخلية عزمها على المضى قدمًا لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدى للبؤر الإرهابية في ظل محاولات النيل من الاستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.
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