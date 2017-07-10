والشباب هم توفيق محمد توفيق الاشمونى، محمد حسين عبده خليل، مصطفى محمود رياض مصطفى، مصطفى محمد حسين محمد، إسلام عمر عباس، محمد سيد محمود محمد، عبد الله سعد محمد عزب، محمد قدري محمد أحمد إمبابي، اشرف سمير إسماعيل محمد، محمد توني أبو سريع توني، ولاء محمود سعد محمود رحيم، أحمد وائل حسني محمد. وتضم القائمة أيضا كلا من: عبد الرحمن عمرو محمود عبد المقصود، محمد مجدي محمد حسن، أحمد ربيع صلاح عبد الفتاح، محمد أحمد عبد الله محمود، خالد رجب سيد جاد عبد المولى، محمد أشرف أحمد عبد الفتاح الشرقاوي، محمد عادل القطب محمد البرناوي، عبد الرحمن شريف ماهر محمد، أحمد محمد على غانم، محمد مختار أمين أحمد عبد النبى، مصطفى إبراهيم مصطفى إبراهيم، عبد الرحمن سيد عبد الرحمن، حسن السيد عبد العظيم بكر، محمد جابر عابد عبد الله.وتواجه النيابة الشباب باتهامات: حيازة تذاكر مزورة وشماريخ وصواريخ.وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين على خلفية افتعال أحداث شغب في ستاد برج العرب عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك وأهلي طرابلس.وتحرر المحضر رقم 9882لسنة 2017 وتباشر النيابة التحقيق.