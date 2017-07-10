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ضبط تشكيل عصابي يستخدم «الشطة» لسرقة المواطنين بقليوب
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يستخدم |الشطة | لسرقة المواطنين بقليوب، تم ضبط المتهمين واخطار النيابة للتحقيق
تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم قليوب بتلقي دورية القطاع الثالث بالطريق الزراعى بمنطقة الشرقاوية برئاسة النقيب محمد عبد الله والقوة المرافقة استغاثة من |إبراهيم.م| من عزبة عثمان بشبرا الخيمة سائق توك توك بقيام مجهولين بسرقته بعد نفخ مسحوق الشطة الحمراء في عينيه وتثبيته باستخدام سكينتين وفرد وولاعة على شكل فرد خرطوش.وعلى الفور تم مطاردة التشكيل العصابى وتبين أنهم من |محمد. م. م|، و|على. م. ع|، و|سيد أحمد إبراهيم| (عاطلين)، وبمواجهة المتهمين أقروا أنهم قاموا باستقلال التوك توك من ميدان المؤسسة لتوصيلهم للشرقاوية على الزراعى وقاموا بمحاولة سرقة التوك التوك بالإكراه باستخدام سكينتين ومسحوق من بودرة الشطة الحمراء بطريقة نفخ الشطة في العينين، تم إحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.
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