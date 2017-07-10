تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من محمد على، سائق (مصابا بجرح سطحي بالرقبة وآخر باليد اليمنى)، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه رقم ن م هـ 129 ماركة هيونداى |تاكسي| بيضاء اللون موديل 2009م بشارع عباس العقاد بدائرة القسم استوقفه شخصان مجهولان (أدلى بأوصافهما التقريبية) وطلبا توصيلهما لمنطقة مساكن الشروق، دائرة القسم.وعقب وصولهم بالقرب من عمارات الفردوس، دائرة القسم، قاما بتهديده بسلاح أبيض | مطواة | وحال مقاومتهما قاما بشل حركته وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على مبلغ مالي 300 جنيه وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال ما أدلي به المجني عليه من أوصاف أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما كريم علاء الدين، عاطل، محمد إيهاب على، عاطل.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزة الثاني سلاح أبيض | مطواة | المستخدمة في ارتكاب الواقعة. بمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بارشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه بمسكن الأول وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.بعرض الهاتف المحمول على المجني عليه تعرف عليه واتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين الحوادث المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة قائدي السيارات الأجرة كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء واعترفا بارتكاب حادث سرقة هاتف محمول كرها عن قائد السيارة رقم ى ف هـ 392 ماركة هيونداى فيرنا | تاكسي | منير عاطف، سائق وإحداث إصابته بجروح قطعية بالرقبة والذراعين حال استقلالهما صحبته السيارة قيادته بطريق NA دائرة القسم.تم بارشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته وتحرر عن ذلك للمحضر تولت النيابة العامة التحقيق.