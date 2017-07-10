وتلقي اللواء طارق حسونة مدير الأمن إخطار يفيد بضبط (10 ) متهمين هاربين، مراقب هارب، وقضية أموال عامة، فضلا عن ضبط (43) قضية تموينية متنوعة، و(320) قضية مرافق عامة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بكل واقعة.كما تم ضبط 4566 هارب من تنفيذ أحكام، منهم ( 15) حكم في جناية، (2430 ) حكم في جنح الحبس الجزئى والمستأنف، (1983 ) حكم في غرامات،( 138 ) حكم في مخالفات، وبلغ إجمالى المبالغ المتحصله 15 الفًا و980 جنيهًا.