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سقوط تاجر هارب من 71 حكما قضائيا في التجمع الخامس
10
يوليو
2017
12:48 PM
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سقط في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، تاجر هارب من 71 حكما قضائيا في التجمع الخامس، وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن بإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس وبصحبته القوة المرافقة بشارع ب ـ المنطقة السادسة ـ دائرة القسم تمكن من ضبط شعبان نصر، تاجر دراجات بخارية والمطلوب التنفيذ عليه في 71 حكم حبس جزئي |تبديد، شيكات| بإجمالي حبس 86 سنة.بمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث بالمديرية بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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