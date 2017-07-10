قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 232 لسنة 58 قضائية بمجازاة مسئول أمن بمعهد المحصلين والصيارفة التابع لمصلحة الضرائب العقارية بخصم 50 يومًا من راتبه عقب ضرب زميله وإحداث جرح قطعي به

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالجليل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد شحتة وشعبان صلاح وحضور المستشار فوزي عبدالهادي ممثل النيابة الإدارية.أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن عاطف عبدالسميع عبدالعزيز، مسئول أمن بمعهد المحصلين والصيارفة التابع لمصلحة الضرائب العقارية، تعدى على زميله بالعمل حسن سعيد محمد بالسب والقذف والضرب بعصا على رأسه، مما أدى إلى إحداث جرح قطعي برأسه.وانتهت المحكمة التأديبية إلى ثبوت ارتكاب المتهم الواقعة المنسوبة إليه فأصدرت حكمها المتقدم.