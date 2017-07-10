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المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يستعرض ترشيحات رئاسة الهيئة.. غدا
حددت المستشار رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، جلسة، غدًا الثلاثاء؛ لعقد اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛ لترشيح ثلاثة من أعضائه وإرسال الترشيحات إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم لرئاسة الهيئة عقب إحالة المستشار رشيدة فتح الله للتقاعد في 13 سبتمبر المقبل وفقًا لقانون اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية الجديد
وكان مقررًا عقد اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أمس الأحد، وتم تأجيله؛ بسبب زيارة وزير العدل لتهنئة المستشار رشيدة فتح الله برئاسة الهيئة.يعقد المجلس الأعلى اجتماعه برئاسة المستشار رشيدة فتح الله، وعضوية كل من نواب رئيس الهيئة المستشارين عبد المنعم فرحات الدجوي ومحاسن كامل لوقا وسامية عبد الغني المتيم وفريال حميدة قطب وسناء عطية متولي وجلال أحمد الأدغم.ومن المرتقب ترشيح أقدم أعضاء المجلس الأعلى نواب رئيس الهيئة المستشارات (محاسن كامل وسامية المتيم وفريال حميدة) تمهيدًا لإرسال تلك الترشيحات لرئاسة الجمهورية لتعيين إحداهن رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.يذكر أن المستشار عبد المنعم فرحات الدجوي، النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى، سيحال للتقاعد في 6 أغسطس المقبل.
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