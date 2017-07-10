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محاكمة بديع و12 آخرين اليوم في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»
10
يوليو
2017
07:46 AM
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تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ|أحداث مكتب الإرشاد|
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن المتواجدين بمقر مكتب الإرشاد أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
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