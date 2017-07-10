تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ|أحداث مكتب الإرشاد|