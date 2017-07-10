تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 21 متهمًا في أحداث اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم بمركز كرداسة

وتعود أحداث هذه القضية إلى يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.وكان المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال 73 متهمًا إلى محكمة جنايات الجيزة، لتورطهم في حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة.