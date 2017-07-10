ذكرت وسائل إعلام يابانية محلية، اليوم الاثنين، أن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي وقعت الأسبوع الماضي جنوب غرب اليابان ارتفع إلى 21 قتيلا، بينما لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.



ولا تزال عمليات البحث والانقاذ مستمرة في مقاطعتي أويتا وفوكوكا، حيث توقعت سلطات الطقس هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أجزاء من المناطق المنكوبة.



ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن السلطات المحلية القول إن حوالى 250 شخصا تقطعت بهم السبل في المقاطعتين بينما اضطر حوالى 1700 شخص إلى قضاء الليل في مراكز الإيواء العاجلة.



وبدأت الأمطار الغزيرة في غمر الانهار والمناطق السكنية في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بعض المدن في المنطقة استقبلت أكثر من 120 مليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة.



ودفعت الكارثة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى قطع جولته الأوروبية والعودة إلى اليابان.



ونقلت "كيودو" عن آبي، الذي كان في السويد يوم الأحد، قوله "سأزور المنطقة المنكوبة في أسرع وقت وأقيم الوضع بنفسى".

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