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فيديو.. حريق هائل بسوق شعبي في لندن
10
يوليو
2017
04:15 AM
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ذكرت فرقة إطفاء لندن، أن 10 سيارات إطفاء و70 من رجال الإطفاء يكافحون في وقت مبكر من اليوم الإثنين حريقا كبيرا في سوق شعبي في لندن.
وأوضحت الفرقة أن الحريق اندلع في سوق كامدن لوك وأن النيران امتدت إلى كل من الطابق الأول والثاني والثالث علاوة على سقف المبنى.
وقال شاهد العيان جوان رايبس إن "الحريق كان يتحرك بسرعة كبيرة.. كان الناس يراقبون، لكننا شعرنا بالخوف من إمكانية انفجار المبنى في أي لحظة حيث توجد بالقرب منه مطاعم بداخلها مطابخ".
وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة إنه لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك إصابات.
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