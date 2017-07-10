ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأحد، نقلا عن مستشارين للبيت الأبيض، أن دونالد ترامب الابن، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلقى وعدا بالحصول على معلومات تسيئ لهيلاري كلينتون قبل اجتماعه مع محامية روسية على صلة بالكرملين.



كما حضر الاجتماع الذي عقد في يونيو 2016، بعد أسبوعين من حصول دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، كل من مستشار حملة ترامب آنذاك بول مانافورت وصهر الرئيس جاريد كوشنر، وفقا للصحيفة.



ويبدو ان الاجتماع هو أول تأكيد علني أن بعضا من أعضاء فريق حملة ترامب كانوا على "استعداد لقبول المساعدة الروسية"، وفقا لما ذكرته «نيويورك تايمز».



وأكد ترامب الابن الاجتماع مع المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا في برج ترامب.



وقال ترامب الابن في بيان نقلته صحيفة «التايمز» إنه "بعد تبادل التحية، قالت السيدة إن لديها معلومات أن أشخاصا على صلة بروسيا يمولون اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ويدعمون السيدة كلينتون".



وأضاف البيان "كانت تصريحاتها غامضة وملتبسة وغير منطقية. ولم تقدم أي تفاصيل أو معلومات داعمة. واتضح سريعا أن ليس لديها معلومات ذات مغزى".



وقالت فيسلنيتسكايا يوم السبت في بيان نقلته صحيفة «التايمز»، "لم يتم التطرق على الاطلاق إلى الحملة الرئاسية" خلال الاجتماع.



ونفى الرئيس ترامب بشدة وجود أي تواطؤ بين حملته وروسيا.

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