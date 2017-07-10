وقالت مقيمة الدعوى لـ|فيتو|: «من أول شهر لزواجي كانت مشكلتي أن والدة زوجي تقيم في شقة أمامنا في نفس العقار فلم أمكث في منزلي بقدر تواجدي في بيتها فكانت تأتي لبيتي أو تتصل هاتفيا وتملي علي طلباتها، وحسيت أنها بتعاملني على أني خدامة». وتابعت: «شكوت كثيرا لزوجي بأن بيتي عليه حق وأنني لست جارية أقوم بتنظيف بيت والدته غير طهي الطعام الذي لا يعجبها وتجعلني أطهي طعام غيره، وهكذا الحال وبعد كل هذا تزعم أنني مسيئة لها». وأضافت المدعية، أنها لم تستطع تحمل ما واجهته من معاناة، خاصة بعدما منعها أهل زوجها من الذهاب إلى عائلتها، وزاد تحكم والدة زوجها بها وسط سكوته المستمر على ما تواجهه، إلى قررت إقامة دعوى خلع أمام المحكمة.