أثنى عبد الستار نجل الشهيد إبراهيم العزازي– شهيد جهاز الأمن الوطني بالقليوبية- على الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية للحرص على مساندة الأسرة ماديًّا ومعنويًّا منذ واقعة الاستشهاد

وناشد نجل الشهيد وزارة التربية والتعليم إطلاق اسم والده على إحدى المدارس بالمحافظة تكريمًا له.كان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية قال بأنه تبلغ للخدمات الأمنية بمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الملازم أول إبراهيم عزازي شريف عزازي من قوة قطاع الأمن الوطني أثناء خروجه من محل إقامته متوجهًا للمسجد دائرة المركز لأداء صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاده.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتكثف الجهود للوقوف على ملابساتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.