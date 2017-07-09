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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في جنوب الأقصر
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، من ضبط تشكيل عصابي من الأطفال، متخصص في سرقة الدراجات البخارية، مكون من ثلاث أطفال وميكانيكي
تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء زكي مختار مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للمقدم محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت، تفيد بقيام ثلاث أطفال وميكانيكي، بتشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية.وبالتحريات التي قام بها الرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث المركز، تبين بأن التشكيل يتزعمه |حسام. س. ا| 25 عاما، ميكانيكى، ويستخدم كلا من |حسين. م. ك| 16 عاما، و|طه. م. ع| 15 عاما، و|محمد. م. س| 15 عاما، مقيمين ببندر إسنا، وانتقلت قوة برئاسة النقيب محمد عبد الرؤوف والنقيب حسام سلمان ضباط مباحث المركز، وتمكنوا من ضبط سالفي الذكر.وبتفتيش منزل الأول عثر على لوحات معدنية لدراجات بخارية ودراجتين بخاريتين، مبلغ عن سرقتهما، تحرر محضر بذلك وجار عرض المتهمين على النيابة.
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