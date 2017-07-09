واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، جهودها لمكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة «دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل»

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 179 قضية متنوعة، المرور على 24 وحدة نهرية، وتنفيذ 12 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.